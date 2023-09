La plancia stupisce per la mancanza di un display per la strumentazione: come optional si può avere un head up display. Gli interni sono rivestiti da materiali caldi e piacevoli al tatto. Un processo di lavorazione appositamente sviluppato viene utilizzato per creare la struttura versatile e di facile manutenzione del tessuto in design bicolore realizzato in poliestere riciclato. L’intero abitacolo è suddiviso in una sezione superiore e una inferiore lungo una linea orizzontale sotto la nuova strumentazione rotonda. La parte posteriore del veicolo offre ampiezza e massimo minimalismo. La posizione della fila di sedili posteriori può essere regolata in lunghezza fino a 13 centimetri. In questo modo si ottiene uno spazio per le gambe molto confortevole per i passeggeri posteriori o un volume aggiuntivo nel bagagliaio.