A proposito di quest’ultima, proprio per omaggiare l’anniversario del Nissan Design Europe, il brand giapponese ha presentato la 20-23, una inedita concept che dietro le sue linee estreme, fortemente ispirate al mondo del motorsport, nasconde la futura generazione della Micra. «Abbiamo voluto realizzare una concept pensata per i giovani – ha dichiarato Alfonso Albaisa Senior Vice President del Global Design di Nissan -. Per questo motivo abbiamo scelto un team di lavoro molto giovane, per attingere a piene mani dai loro gusti e le loro necessità. Per noi non si tratta di un semplice esercizio di stile: molte delle soluzioni stilistiche della 20-23 verranno presto applicate anche ad altri modelli della nostra gamma».