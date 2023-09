All’interno, la zona anteriore riprende il famoso design minimalista della Mini classica. Per il primo modello del 1959, l’inventore di Mini Alec Issigonis progettò un abitacolo con un quadro strumenti rotondo al centro e la caratteristica toggle bar in basso. Il cruscotto, ampio e curvo, presenta per la prima volta superfici in tessuto. Materiali caldi e piacevoli caratterizzano la nuova atmosfera di familiarità dell’abitacolo della Mini Cooper. Un processo di lavorazione appositamente sviluppato viene utilizzato per creare la struttura versatile e di facile manutenzione del tessuto in design bicolore realizzato in poliestere riciclato. È possibile scegliere tra diversi colori per le superfici in tessuto e i sedili a seconda dell’allestimento selezionato. Per rendere la plancia il più sottile e spaziosa possibile, le bocchette di aerazione sono molto piatte.