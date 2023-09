Arriva il momento del restyling per la sesta generazione della Opel Corsa. Il modello più piccolo del costruttore tedesco è stato rivisto nello stile e nei contenuti, portando al debutto un look più in linea con l’attuale corso stilistico del brand. A raccontarci gli interventi effettuati sulla nuova Corsa è stato Eun Seok Lee, Assistant Chief Exterior Designer di Opel. «L’ispirazione arriva dalla GT X Experimental che abbiamo presentato nel 2019 – spiega il designer -. Da lei è stato ripreso lo stile del frontale, che ora sfoggia la grande calandra Vizor che in un unico elemento in nero lucido ingloba i gruppi ottici e il logo del marchio. Una soluzione che permette di riconoscere il modello a colpo d’occhio e che aiuta a far sembrare la Corsa più larga di quanto in realtà non sia».