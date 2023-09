Se le dimensioni esterne collocano Opel Experimental nel segmento C, gli interni vantano la spaziosità da segmento D. Il volante si ripiega quando non è necessario: ciò è reso possibile dal sistema steer-by-wire, che riduce ulteriormente il peso eliminando i componenti meccanici dello sterzo. Inoltre, i sedili adattivi leggeri combinano una struttura snella ma resistente con tessuti con tecnologia mesh 3D. Questi garantiscono un alto comfort di seduta pur occupando un piccolo spazio. L’approccio detox continua con la Pure Experience. I guidatori possono personalizzare le informazioni in base alle loro esigenze sul sottile Tech Bridge, una nuova interpretazione del Pure Panel vista negli attuali modelli Opel. Invece degli schermi convenzionali, le informazioni o l’intrattenimento vengono presentati utilizzando la tecnologia di proiezione aumentata supportata dall’intelligenza artificiale e dal controllo vocale naturale. Il Pure Pad fluttuante e trasparente si trova davanti al bracciolo anteriore. Può essere configurato in base alle preferenze personali del conducente, consentendo così l’accesso immediato ai comandi più frequentemente utilizzati.