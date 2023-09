Il dinamismo delle linee deriva anche dalle dimensioni equilibrate del veicolo (4,54 metri di lunghezza, 1,89 di larghezza e 1,64 di altezza), che lo rendono uno dei Suv 100% elettrici più compatti del segmento C, pur offrendo ampio spazio per i passeggeri e i bagagli. Il modello introduce un nuovo trattamento del frontale: mentre l’iconica firma luminosa a tre artigli del marchio è rimasta al suo posto, il trattamento dei fari e della calandra è nuovo. Il frontale è disegnato intorno al nuovo logo Peugeot e integra la nuova firma luminosa e la calandra senza cornice, grazie a una sfumatura del colore della carrozzeria. I proiettori ultrasottili sono alloggiati in una fascia che si trova sopra la griglia del radiatore e avvolge l’intero frontale.