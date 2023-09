POLESTAR 4, L’AUTO CAMALEONTE

Il lunotto non c’è

Un’operazione che è stata fatta in maniera differente rispetto ai concorrenti, come sottolinea Missioni, senza limitarsi ad abbassare la linea del tetto con conseguente diminuzione dello spazio per la testa dei passeggeri: «Siamo invece partiti spostando in avanti il parabrezza e abbiamo abbassato il cofano per creare una silhouette sportiva». Poi, colpo di scena: «Abbiamo portato più indietro la struttura del tetto eliminando il lunotto e sostituendolo con due telecamere ad altissima risoluzione che trasmettono le immagini sullo specchietto digitale. Siamo riusciti così a mantenere intatto lo spazio per la testa dei passeggeri e al tempo stesso abbiamo ottenuto un profilo da coupé».