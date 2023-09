I Polestar Space sono punti vendita al dettaglio che si discostano dal concetto tradizionale di concessionaria per diventare luoghi centrati sul veicolo e sulla mobilità elettrica. Il ruolo degli oltre 150 Polestar Spaces a livello globale è quello di offrire un’esperienza di alto livello e moderna al cliente, nell’ambito del modello di business* digital- first di Polestar, in cui i veicoli vengono acquistati online. Si distinguono per il loro design minimalista, un’alta interattività digitale e la presenza di Polestar specialist che forniscono consulenze in loco sui veicoli e sul tema della mobilità elettrica. I clienti controllano l’intero processo, dalla consulenza iniziale al test drive e, se lo desiderano, alla consegna del modello Polestar che scelgono.