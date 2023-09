La supercar elettrica di fantasia “Polestar Synergy” unisce tre progetti vincenti che si sono aggiudicati gli onori dell’ultimo concorso tra oltre 600 candidature. I partecipanti hanno risposto alla richiesta di progettare un veicolo Polestar incentrato sull’esperienza delle prestazioni, fornendo una storia tecnica avanzata che permettesse di raggiungere questo obiettivo in modo sostenibile. Dopo aver selezionato dieci progetti, la giuria ha scelto due vincitori per gli esterni e uno per gli interni – una novità assoluta per il concorso. La Polestar Synergy che ne è scaturita è il prodotto di oltre sei mesi di collaborazione tra i vincitori e il team di progettazione Polestar per trasformare tre sogni distinti in una realtà coesa.