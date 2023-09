Sensazione premium

Innovativa nel linguaggio formale, la Rafale non è da meno per quanto riguarda i materiali dell’abitacolo, dove incontriamo l’ardesia e il sughero, «non comuni per una marca generalista», osserva Dahlgren. Il sughero è tinto di un nero profondo, mentre l’ardesia è trattata con una tecnica di “peeling” per ottenere uno strato sottilissimo con cui sono ricoperti alcuni elementi, in particolare l’appoggio per la mano sul tunnel centrale, «là dove tocchi senti la pietra vera, come designer siamo orgogliosi di averlo potuto realizzare. E poi, nell’allestimento Esprit Alpine sugli schienali c’è la A che si illumina con una sequenza che pulsa come un battito del cuore: è il segno della nostra passione per l’automobile».

(Articolo completo in A&D no. 262)