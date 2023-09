Con 4,47 metri di lunghezza, 1,86 metri di larghezza e 1,57 metri di altezza, è in grado di offrire grande abitabilità all’interno e comfort per tutti gli occupanti. Il conducente dispone, infatti, di un sedile con seduta alta, rassicurante e sicura, abbinandovi l’inclinazione tipica delle berline, per una maggiore dinamicità e piacere di guida. «È un veicolo fortemente riconoscibile, con un’identità distintiva, su cui si scoprono progressivamente nuovi dettagli man mano che ci si avvicina», spiega Agneta Dahlgren, Direttrice Progetti Design. Al posteriore ci sono tanti dettagli che sottolineano lo spirito moderno e tecnologico del modello. Proprio come le luci diurne anteriori, anche i fari posteriori sono stati posizionati alle estremità, come due frecce, su entrambi i lati della carrozzeria, sottolineando la presenza visiva del veicolo. Quando accesi, sono animati dalla tecnologia micro-ottica mentre, una volta spenti, creano un effetto flottante.