I designer sono partiti dalle proporzioni. L’intenzione era quella di realizzare una berlina comoda, altamente aerodinamica e che avesse una forte presenza su strada per accrescerne la personalità. Il risultato si traduce in una lunghezza di 4,8 metri a fronte di un ampio passo di 2,8 metri con sbalzi ridotti e tanto spazio per gli occupanti e per le batterie posizionate nel pianale.