Si chiama “The One Quick-Lock”, ed è l’ultima creazione di Scatto Italiano, atelier milanese della bicicletta su misura. É un’innovativa gamma di biciclette dotate del sistema di aggancio e sgancio Quick Lock, da cui prende il nome, che permette di scindere la bicicletta in due parti completamente separate e stivarla in uno spazio di pochi cm all’interno di una valigetta customizzabile in alluminio. Fedele alla mission del 100% personalizzabile e del su misura, Scatto Italiano ha realizzato i primi modelli della gamma “The One Quick-Lock” ispirati al mondo della nautica, dando vita alla “The One Regina”.