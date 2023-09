Skoda ha svelato gli ultimi bozzetti esterni della nuova Kodiaq, rivelando un design distintivo e coinvolgente. Tra i punti salienti spiccano il frontale scultoreo, i passaruota squadrati che ospitano cerchi da 18 a 20 pollici, il paraurti posteriore e i gruppi ottici a Led Matrix di seconda generazione con elementi di design cristallino. «Il nuovo Kodiaq ha un look sorprendentemente distintivo e dinamico. In linea con il principio “la forma segue la funzione”, abbiamo implementato in esso i primi elementi del nostro futuro linguaggio di design, Modern Solid. Il design enfatizza chiaramente la praticità e allo stesso tempo restituisce un’aerodinamica più efficiente, attraverso la forma dinamica», ha spiegato Oliver Stefani, capo del design Skoda.