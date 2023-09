Il frontale della ID.GTI presenta alcuni tratti significativi, tipici dei modelli sportivi di Volkswagen come la cornice rossa della griglia del radiatore, che in questo caso è quasi completamente chiusa. La linea occupa l’intera larghezza della vettura e al suo interno è integrata anche la scritta GTI. Il montante C è la caratteristica distintiva tipica della ID. 2all, di cui la ID.GTI rappresenta la variante sportiva. Il terzo montante confluisce nella fiancata della carrozzeria per creare un aspetto potente, mentre la spalla diritta del finestrino contribuisce ad aumentare la presenza su strada della vettura. Mentre l’ID.2all concept è dotata di una barra orizzontale per la fanaleria, sulla GTI per questo elemento i designer guidati da Andreas Mindt hanno optato per una tinta più scura.