Gli interni della Tiguan sono stati completamente rinnovati dai designer della Volkswagen guidati da Andreas Mindt. L’elevata qualità dei materiali e delle finiture, i dettagli opzionali come le cuciture decorative e i contrasti cromatici nelle superfici sono soluzioni da categorie superiori. Proprio per questo, la nuova Tiguan si presenta più che mai come la sorella gemella più compatta della grande Touareg. A bordo, i componenti del MIB4 si fondono inoltre in una nuova zona del cockpit: intuitivo, connesso, essenziale e intelligente. I moduli includono il nuovo Digital Cockpit (strumentazione digitale antiriflesso dall’aspetto di un tablet disposto in orizzontale), un ampio display dell’infotainment con grafica e struttura dei menu inedita e un display head-up altrettanto nuovo (proiezioni sul parabrezza).