VOLVO EX30, ESSENZA SCANDINAVA

Piccolo è bello

Parlandone con chi l’ha progettata emergono, a parte il mantra del “piccolo è bello”, alcune parole-chiave che decifrano questa vettura. Parole come spazio, centralizzazione, sostenibilità, riciclo. Spiega Mayer che il carattere audace della EX30 parte dal suo ridurre l’impronta di CO2, che è la più bassa di qualsiasi Volvo. Ma non è tutto: «Le proporzioni delle auto elettriche consentono un passo più lungo, a tutto beneficio degli spazi interni». La EX30, come la Smart #1, si basa sulla piattaforma SEA (Sustainable Experience Architecture) ideata in Cina per l’elettrico. «La cosa più importante – gli fa eco Lisa Reeves, responsabile degli interni – diventa la funzionalità dell’abitacolo, che per il cliente rappresenta un’esperienza personalizzata per l’uso che farà degli spazi».