L’azienda, che aspira a iniziare le vendite in Europa a partire dal prossimo anno, ha in programma il lancio di quattro modelli in quattro anni. Il 12 è la seconda auto del marchio dopo il Suv 11, in vendita in Cina. Avatr aveva intenzione di abbassare il lunotto posteriore anche su quell’auto, ma è stata costretta dalla normativa, ora non più in vigore, ad aggiungere una piccola fessura di vetro sul retro. Avatr è una joint venture tra la casa automobilistica statale Changan, il leader mondiale delle batterie CATL e il gigante tecnologico Huawei.