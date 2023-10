Il centro di design è stato aperto dal direttore generale Noritsuna Watanabe e dal capo dello studio Mamoru Yaegeshi, che hanno assunto un americano, David J. Stollery, laureato all’Art Center College of Design ed ex stilista della GM. Essendo uno dei maggiori mercati di Toyota negli Stati Uniti, la California era vista anche come un incubatore di gusti automobilistici, perfetta per l’ondata di importazioni asiatiche in arrivo in quel periodo. Era quindi fondamentale per Toyota stabilire un avamposto che non fosse solo vicino a un mercato importante ma che fosse anche una fonte d’ispirazione per la creazione di stili innovativi.