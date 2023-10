Klaus Zyciora è il nuovo capo del design del gruppo cinese Changan. «Sono molto onorati di essere alla guida di Changan Global Design. Puntiamo all’eccellenza del design, creando prodotti e servizi eccezionali con un team internazionale di grande esperienza», ha dichiarato Zyciora.

Klaus Zyciora ha iniziato la sua carriera in Interior Design a Wolfsburg, Volkswagen. Nel 1996 è stato nominato responsabile del Design Concepts. In seguito ad ulteriori ruoli dirigenziali come responsabile dell’Interior Passenger Cars, responsabile dell’Exterior Design e responsabile del Complete Vehicle Design, Bischoff è stato nominato responsabile del Design Center di Wolfsburg nel 2006. Nel 2007 è stato nominato Chief Designer del marchio Volkswagen Passenger Cars. Da aprile 2020 a gennaio 2023 è stato capo del design del gruppo Volkswagen.