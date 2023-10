In vista del Salone di Tokyo che si terrà in Giappone a fine mese, Nissan svelerà una serie di concept car elettriche, la prima delle quali è l’Hyper Urban. I concept sono caratterizzati dalla parola hyper, per esprimere l’entusiasmo che intendono suscitare. Ogni concept è rappresentato da un personaggio simbolico e ha caratteristiche distintive che aggiungono valore a stili di vita unici e aspirazioni diverse. Lo stile dell’Hyper Urban si adatta ai gusti sofisticati dei suoi clienti target, come i professionisti delle aree urbane e suburbane che danno priorità alla sostenibilità ambientale.