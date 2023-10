In occasione delle celebrazioni per il cinquantenario del CALTY Design Research, l’avamposto americano della rete di progettazione globale di Toyota, il costruttore giapponese ha svelato il Baby Lunar Cruiser. Il Calty è stato il primo grande studio di design automobilistico di Toyota sulla costa occidentale degli Usa e qui sono state realizzati molti modelli di successo, dalla Toyota Celica del 1978 alla Toyota Tacoma del 2024, e innumerevoli concept car. Il Baby Lunar Cruiser (BLC) unisce spunti di design dell’originale FJ40 Land Cruiser con le capacità futuristiche di un veicolo per l’esplorazione interplanetaria. Il concept trae ispirazione dal vero Lunar Cruiser sviluppato dalla Japanese Aerospace Exploration Agency (JAXA) e Toyota.