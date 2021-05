Rientra in questa grande trasformazione anche il nuovo progetto “Pole Position” nato da Stellantis e Unasca, Unione Nazionale Autoscuole Studi di Consulenza Automobilistica, che ha come obiettivo la formazione degli istruttori che insegneranno ai futuri automobilisti come utilizzare le vetture elettriche e che propone numerosi spunti utili a prendere coscienza del cambiamento in corso. A trasformarsi, infatti, è anche il modo di guidare e rapportarsi con essa. Senza più il cambio, ad esempio, con i relativi comandi sostituiti in molti casi da semplici tasti o selettori per le funzioni di marcia di base (Drive, Neutral, Reverse, Park) ma anche con l’introduzione di nuovi elementi come gli specchietti retrovisori digitali che riproducono immagini grandangolari catturate da apposite telecamere e non necessitano quindi di essere regolati e posizionati.