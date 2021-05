Julian Thomson lascerà a fine maggio la direzione del design Jaguar. Il designer inglese, successore di Ian Callum, era in carica dal 1 luglio 2019 e non ha fatto sapere quali saranno le sue prossime avventure professionali.

Thierry Bolloré, Ceo di Jaguar Land Rover, ha ringraziato in una email Julian Thomson per il suo lavoro: «Il suo è stato un contributo significativo e gli auguro ogni successo per il futuro». Jaguar non ha ancora annunciato chi sarà il successore di Thomson alla guida del design che dovrà lavorare alla realizzazione di una gamma esclusivamente elettrica per il futuro sotto la supervisione di Gerry McGovern, Chief Creative Officer e membro del consiglio direttivo di Jaguar Land Rover. Il marchio di lusso inglese diventerà 100% elettrico nel 2025.

Prima di assumere il ruolo di capo del design Jaguar Julian Thomson è stato per 18 anni al fianco di Ian Callum per definire la direzione strategica dello stile del marchio inglese. Da quando è entrato in Jaguar nel 2000 ha supervisionato lo sviluppo dei concept per l’intera gamma di prodotti attuali. Il designer ha iniziato la sua carriera alla Ford di Dunton, in Inghilterra, prima di trasferirsi alla Lotus, dove è diventato responsabile del design, poi capo degli esterni presso il concept Design Centre del Gruppo Volkswagen.