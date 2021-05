Rivestimenti sostenibili e leggeri

Il cambio di passo è radicale: «La C40 Recharge è la prima Volvo su cui non è possibile avere rivestimenti in pelle», racconta Rekha Meena, Senior Design Manager Colour & Material. «I clienti possono scegliere tra sei diverse ambientazioni per gli interni in combinazione con rivestimenti che hanno origine da bottiglie di PET riciclato o composti da fibre naturali di grande impatto visivo, qualità e resistenza». Rivestimenti che hanno anche un peso minore di quelli tradizionali, con vantaggi diretti in termini di autonomia del pacco batterie da 78 kWh.

di Silvia Baruffaldi, Edoardo Nastri

(Articolo completo in A&D n. 248)