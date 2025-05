Proporzioni da auto a zero emissioni

Lo sviluppo di un propulsore compatto ha consentito a Mercedes di ottenere proporzioni che si avvicinano a quelle di un’auto a zero emissioni: a fronte di una lunghezza di 4,72 metri il passo è di 2,79 metri, a tutto vantaggio di chi siede dietro. «Un’architettura d’insieme che ha favorito il raggiungimento di valori aerodinamici eccellenti (il Cx parte da 0,21, ndr), ma non vogliamo che il design delle nostre auto sia definito solo da questo aspetto».