I vincitori saranno trasportati in aereo a Polestar Chengdu o alla sede centrale di Polestar a Göteborg, in Svezia, per partecipare alla Polestar Design Exhibition e per sperimentare da vicino sia il marchio che le auto. I progetti vincitori di ogni categoria verranno sviluppati come modelli in scala 1:5 ed esposti in una mostra presso i diversi spazi Polestar in giro per il mondo. Per aiutare il loro continuo sviluppo come designer, oltre a un trofeo, i vincitori riceveranno anche un computer e un tablet.