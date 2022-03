Jolie, un nuovo linguaggio formale

Il lavoro del team, oggi composto da Florian Seidl e dalla designer Angelica Rella, è iniziato con la progettazione della Jolie, macchina per il caffè in capsule. Diciotto mesi di lavoro, tra il 2015 e il 2016, per creare la capostipite del design Lavazza. La Jolie ha dato origine ad un vero e proprio linguaggio formale, capace di veicolare i valori del brand in modo coerente nei vari canali di mercato, con elementi specifici come la forma “a porta” della parte frontale, l'anello colorato che circonda il tasto di accensione, la piccola lunetta che sovrasta il logo e la presenza di pattern decorativi a grafica orizzontale.