Il design della Audi Sportback e-tron offre sia caratteristiche che riportano al family felling del marchio sia sorprese consistenti in nuove linee e in nuove soluzioni. Un esempio riguarda il frontale dell’Audi e-tron Sportback Concept. E’ rimasto il single frame, che è stato il tratto distintivo di ogni Audi dal 2003, ma ora dal suo design si nota come la griglia del radiatore sia diventata obsoleta. Il motore elettrico infatti non ha bisogno della quantità d’aria necessaria al motore termico per raffreddarsi, così l’ampia apertura nella parte anteriore della vettura non è più necessaria. Dietro l’ottagono dell’Audi single frame c’è un grande pannello verniciato del colore della carrozzeria.