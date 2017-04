Precisione, lusso discreto, sottili virtuosismi nel disegno e nell’assemblaggio. Al tradizionale fascino degli abitacoli Volkswagen, Arteon aggiunge un ulteriore sentore: la sportività misurata in diverse soluzioni visive pulite ma intriganti. Il color and trim indulge, non a caso, in sfumature scure e materiali performanti (come la pelle traforata disponibile a richiesta, che rimanda al mondo delle gare), senza scivolare in scelte dall’impatto marcatamente tecnico o aggressivo.

Lungo la plancia e sui pannelli portiera corre un motivo a nastro che, a seconda delle versioni, può vestirsi di legno scuro Linea Birch o alluminio Silver Rise, evocando in parte gli accenti grafici e raffinati che un’essenza chiara, simile al ciliegio, disegnava sul prototipo Sport Coupé Concept GTE del 2015. I sedili esibiscono nappa bicolore con cuciture a contrasto, tessuto o pelle e Alcantara (materiale, quest’ultimo, adottato anche per ragioni ecologiche). L’atmosfera gravita attorno alle sfumature decise e maschili del nero e del grigio, chiaro o scuro. Ma a valorizzare davvero l’interno della Arteon, disegnato dal team di Tomasz Bachorski, è la raffinatezza dei dettagli: come l’allineamento diagonale fra le venature del legno e la cornice in alluminio che lo inquadra. #Arteon @Volkswagen