//NISSAN IMx, SICURA SOSTENIBILE E CONNESSA

I designer di Nissan hanno disegnato l’abitacolo di IMx per creare un senso di apertura, pur mantenendo la sensazione di privacy. Per farlo hanno progettato uno spazio che collega gli interni e gli esterni del veicolo. Dall’inconfondibile griglia “V motion”, il profilo filante sale verso il cofano, per poi scivolare verso la parte posteriore. La vasta superficie dei parafanghi anteriori parte dalla griglia per poi espandersi sulle fiancate, creando un senso di sovrapposizione. I tocchi color vermiglio, in netto contrasto con la carrozzeria bianco perla, si ispirano al concetto di “uramasari”, utilizzato per descrivere la bellezza e lo sfarzo che contraddistinguono l’interno dei kimono tradizionali giapponesi.