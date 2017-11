//NUOVA CITROËN C4 CACTUS, ORIGINALE E CONFORTEVOLE

Con le sue linee pure e compatte, C4 Cactus presenta un design moderno ed equilibrato, dinamico e non aggressivo, che non sovraccarica lo stile. L’armonia della continuità tra frontale, fiancate e parte posteriore trasmette sensazioni di coerenza e raffinatezza, per uno stile forte ed elegante. La silhouette compatta e le linee contengono elementi grafici forti e funzionali, e si inseriscono perfettamente nel linguaggio formale dello stile Citroën.