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CAR OF THE YEAR 2018, ECCO LE SETTE FINALISTE

//CAR OF THE YEAR 2018, ECCO LE SETTE FINALISTE

Ecco le sette finaliste dell’edizione 2018 del premio internazionale Car of the Year. Il vincitore verrà annunciato alla vigilia del Salone di Ginevra, il 5 marzo 2018.

Car of the year 2018

Alfa Romeo Stelvio 

Audi A8

Audi A8

BMW Serie 5

Citroën C3 Aircross

Kia Stinger

Seat Ibiza

Volvo XC40

By | 2017-11-29T11:41:01+00:00 28 November 2017|NEWS|

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