CAR OF THE YEAR 2018, ECCO LE SETTE FINALISTE View Larger Image Ecco le sette finaliste dell’edizione 2018 del premio internazionale Car of the Year. Il vincitore verrà annunciato alla vigilia del Salone di Ginevra, il 5 marzo 2018. Alfa Romeo Stelvio Audi A8 BMW Serie 5 Citroën C3 Aircross Kia Stinger Seat Ibiza Volvo XC40 By A&D| 2017-11-29T11:41:01+00:00 28 November 2017|NEWS| Condividi questo articolo, scegli tu dove! FacebookTwitterEmail Related Posts KIA PROCEED, LA COMPATTA SPORTIVA 2.0 KIA PROCEED, LA COMPATTA SPORTIVA 2.0 29 November 2017 REDS, LA CITYCAR DI CHRIS BANGLE A LOS ANGELES 2017 REDS, LA CITYCAR DI CHRIS BANGLE A LOS ANGELES 2017 29 November 2017 MERCEDES-BENZ CLASSE A, LUSSO MODERNO MERCEDES-BENZ CLASSE A, LUSSO MODERNO 23 November 2017 ITALDESIGN E POLITECNICO DI TORINO RAFFORZANO LA LORO COLLABORAZIONE ITALDESIGN E POLITECNICO DI TORINO RAFFORZANO LA LORO COLLABORAZIONE 23 November 2017 SALONE DI GUANGZHOU 2017, SEMPRE PIU’ SUV SALONE DI GUANGZHOU 2017, SEMPRE PIU’ SUV 22 November 2017 INFINITI, A LOS ANGELES 2017 CON UN NUOVO MODELLO INFINITI, A LOS ANGELES 2017 CON UN NUOVO MODELLO 22 November 2017 I GIUGIARO A GINEVRA 2018 CON UNA NUOVA CONCEPT CAR I GIUGIARO A GINEVRA 2018 CON UNA NUOVA CONCEPT CAR 21 November 2017 HYUNDAI KONA, CALIFORNIANA DIROMPENTE HYUNDAI KONA, CALIFORNIANA DIROMPENTE 17 November 2017 DALLARA STRADALE, DESIGN FIRMATO GRANSTUDIO DALLARA STRADALE, DESIGN FIRMATO GRANSTUDIO 16 November 2017 JEEP WRANGLER, DESIGN MODERNO FEDELE ALL’ORIGINALE JEEP WRANGLER, DESIGN MODERNO FEDELE ALL’ORIGINALE 9 November 2017