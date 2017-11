KIA PROCEED, LA COMPATTA SPORTIVA 2.0

La decisione di adottare cinque porte in luogo delle tradizionali tre ha ridefinito la morfologia delle fiancate, che si mostrano investite di una potenza espressiva inusuale per Kia e per tutta la categoria di riferimento. «In realtà per me, in quanto designer, la vista laterale è sempre stata la più importante – continua Guillaume – perché definisce le proporzioni. Ma qui si è lavorato su quest’area con un’attenzione particolare, soprattutto per quanto riguarda il taglio dei finestrini: ne abbiamo curato con precisione tutto lo sviluppo, fino al raccordo con il lunotto di cui sono molto fiero. L’effetto grafico si è dimostrato così convincente che abbiamo deciso di “accenderlo” con un sistema di led, creando la cosiddetta “Luminline”: in tal modo l’elemento luminoso distintivo non è più sul frontale, come per tutti. C’è da stupirsi che nessuno ci avesse pensato prima».