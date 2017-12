//MCLAREN SENNA, UNA STRADALE PER LA PISTA

La McLaren Senna è stata disegnata, ingegnerizzata e sviluppata con un solo scopo: essere la McLaren da strada più veloce in pista. Omologata per uso stradale, quest’ultima super-sportiva inglese tradisce un po’ il principio di utilizzo quotidiano che da sempre caratterizza le vetture del brand, ma permette al driver di provare una sensazione di connessione piena con la macchina, offrendogli una sensazione in pista più emozionante di qualsiasi altra McLaren prodotta finora.