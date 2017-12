//RENAULT SYMBIOZ, IL FUTURO INIZIA OGGI

Anche gli interni hanno subito variazioni rispetto alla vettura di concetto. Sono nuovi i sedili, che possono essere utilizzati in due configurazioni: nella posizione Relax con gli schienali abbassati per il massimo del comfort e nell’impostazione Lounge, in cui la rotazione di 10° gradi favorisce la conversazione con gli altri passeggeri. La parte posteriore è stata progettata come un’alcova, con il lunotto oscurato per godere di maggiore intimità. Tessuti e materiali utilizzati creano un’atmosfera calda e l’impressione è di trovarsi in una casa arredata secondo le ultime tendenze stilistiche.