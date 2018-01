//GIORGETTO E FABRIZIO GIUGIARO, UNA NUOVA CONCEPT PER GINEVRA 2018

Giorgetto e Fabrizio Giugiaro presenteranno la loro nuova concept car al Salone di Ginevra 2018. «Ho preparato questa vettura per festeggiare il mio 80esimo compleanno che si sta avvicinando. Il prototipo è una berlina elettrica a 4 posti che combina lusso, sportività, spazio e dinamismo. La proposta non vuole essere una sintesi del mio lavoro, ma una rivisitazione di un tema classico con l’aggiunta di soluzioni in termini di accessibilità e funzionalità rese uniche grazie all’uso delle nuove tecnologie. La vettura è pensata per un utente sofisticato ed esigente, pronto per il grande cambiamento che avverrà con l’avvento della guida autonoma. Penso che la bellezza sia ancora questione di proporzioni e non siamo ancora pronti per accettare uno stile troppo rivoluzionario», ha dichiarato Giorgetto Giugiaro.