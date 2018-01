//LEXUS LF-1 LIMITLESS, DESIGN, TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

Come su tutti gli attuali modelli Lexus, la griglia anteriore è un elemento fondamentale del design della LF-1. Molti dettagli degli esterni suggeriscono la forma di un fuso nella parte posteriore del veicolo, che continua in avanti verso l’anteriore. La griglia stessa presenta un design tridimensionale con colori sviluppati internamente dalla CALTY. Non ci sono cromature, l’LF-1 utilizza invece un sistema di illuminazione a Led attorno alla griglia anteriore che saluta il conducente all’arrivo.