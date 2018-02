//ASTON MARTIN DESIGN, NUOVA PARTNERSHIP CON L’UNIVERSITA’ TONGJI DI SHANGHAI

Aston Martin ha annunciato la nascita di una nuova partnership con il College of Design and Innovation dell’Università Tongji di Shanghai, una delle università leader a livello mondiale per lo studio del design e dell’innovazione. Marek Reichman, EVP e Chief Creative Officer del brand di lusso inglese, assumerà la carica di visiting professor, condividendo le sue conoscenze con gli studenti tramite conferenze e workshop. Il primo progetto di questa nuova partnership tratterà di studi in ambito di colour and trim.