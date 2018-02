//CITROËN BERLINGO, LOOK ROBUSTO E AVVENTURIERO

Con la nuova versione di Berlingo, il marchio Citroën trasforma questa icona del segmento dei multispazio, creata quasi 22 anni fa. Citroën Berlingo propone un look robusto, forte e avventuriero, senza perdere le sue caratteristiche di freschezza e originalità. Una silhouette diversa, con il parabrezza portato in avanti e un cofano più alto e corto, grazie all’adozione della piattaforma EMP2 per la parte anteriore, che permette di ridurre lo sbalzo.