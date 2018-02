//A ERCOLE SPADA E ALLA MEMORIA DI TOM TJAARDA LA “MATITA D’ORO 2017”

Ercole Spada, portavoce del concetto di “eleganza funzionale”, è stato professionalmente e umanamente alla figura di Elio Zagato per la cui azienda lavorò dal 1960 al 1970 e poi di nuovo nel 1993. Tra le tantissime vetture disegnate da Spada la più iconica è senz’altro l’Alfa Romeo Giulietta SZ Coda Tronca. Il particolare della coda tagliata, diventò una vera e propria firma stilistica per Spada, ma lui non smette di ricordare che fu, più che altro, una soluzione strettamente legata alla funzione della vettura. «Meno materiale, più leggerezza. La coda tronca inoltre aumentava l’aerodinamicità della vettura», ha raccontato in occasione del premio, visibilmente emozionato.