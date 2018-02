//HYUNDAI KITE, A GINEVRA LA CONCEPT SVILUPPATA DALLO IED DI TORINO

Per la prima volta, al prossimo Salone di Ginevra, IED presenta una concept car dove sono stati realizzati anche gli interni del modello. Nella vettura saranno presenti il cambio realizzato in partnership con il Gruppo Sila e le sedute e le cinture in collaborazione con Sabelt. Il Gruppo Sila sarà presente sullo stand anche in uno spazio dedicato alla presentazione di due ulteriori proposte di comando cambio full by-wire progettate dagli studenti dei Corsi di Product Design e Transportation Design IED Torino. Si potrà vivere la concept car anche attraverso un’esperienza di realtà virtuale, progettata in collaborazione con Protocube Reply.