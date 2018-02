//LE FINALISTE DEL COTY 2018 | KIA STINGER

In Kia abbiamo sempre cercato di perseguire un design pulito, chiaro, in cui ogni linea fosse giustificata: mai come in questo caso posso dire che ciò sia avvenuto. Il non avere un canone di riferimento per le vetture sportive, ambito nel quale il brand non è mai stato presente, non ha costituito un problema proprio per queste ragioni».

All’interno, accanto all’avvolgenza di un posto guida concepito per ricordare al pilota il cockpit di una supercar, si rivela per certi versi la volontà di conservare un approccio analogico: la strumentazione non è costituita da un pannello TFT, ma adotta quadranti e lancette tradizionali, mentre l’impostazione dei comandi in genere non punta su virtuosismi scenografici. Obiettivo dichiarato, lanciare un ulteriore messaggio di autenticità e di passione.

