//MARIELLA MENGOZZI E’ IL NUOVO DIRETTORE DEL MAUTO

Cambio al vertice del Museo Nazionale dell’Automobile “Avv. Giovanni Agnelli”. Mariella Mengozzi sarà il nuovo Direttore ed entro due mesi assumerà la guida dell’ente museale, raccogliendo il testimone del Direttore uscente Rodolfo Gaffino Rossi. La Commissione esaminatrice e il Consiglio di Amministrazione del MAUTO hanno individuato in Mariella Mengozzi il profilo più idoneo per assumere l’incarico in quanto figura manageriale dotata di pluriennale esperienza di gestione museale nel campo dell’automobilismo storico e di buona conoscenza del settore automobilistico. Nata nel 1962 a Forlì, la manager romagnola ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in aziende internazionali, come Retail Director in Walt Disney e successivamente in Ferrari, dove si è occupata di Marketing e Pianificazione strategica, Sponsor Management e New Business Development, Comunicazione Corporate e della direzione della Business Unit Maranello Experience, che comprende il Museo Ferrari di Maranello e i Factory Tours.