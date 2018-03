//JEEP E MOPAR, SETTE CONCEPT PER L’EASTER JEEP SAFARI 2018

Jeep e Mopar hanno nuovamente unito le forze per sviluppare sette nuovi concept per l’Easter Jeep Safari, l’evento annuale che si svolge ogni anno in Moab, nello Utah.

Jeep 4SPEED

Rapida, agile e contraddistinta dal peso contenuto, è l’ultima arrivata nella linea di concept leggeri dell’Easter Jeep Safari. Ispirato alla velocità, questo concept leggero, segue la tradizione iniziata con la Pork Chop del 2011 e la Stitch del 2013. Gli esterni della vettura sono caratterizzati da soluzioni mirate a ridurrne il peso, come l’utilizzo della fibra di carbonio per il cofano, i parafanghi rialzati e i passaruota posteriori con pannelli in alluminio forato. La 4SPEED sfoggia un profilo laterale slanciato grazie al parabrezza inclinato, alle aperture più lunghe per le porte e alla gabbia di sicurezza inclinata all’indietro.