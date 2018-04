//FORD FOCUS, DESIGN UMANO CENTRICO

La vettura segna un’evoluzione nel linguaggio stilistico di Ford. Creata per offrire all’utente un’esperienza d’interazione completa, la filosofia human-centric unisce il linguaggio espressivo ed emozionale con applicazioni funzionali. «Volevamo che la nuova Focus fosse un prodotto di cui i clienti si potessero innamorare al primo sguardo, rimanendole, poi, fedeli nel tempo», ha detto Amko Leenarts, capo del design di Ford Europa. «Il nostro approccio stilistico abbraccia totalmente l’automobile, sia nel design degli esterni sia in quello degli interni e ha come obiettivo la creazione di sensazioni memorabili, per aumentare costantemente la sinergia tra uomo e macchina».