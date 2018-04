//BMW CONCEPT iX3, VERSO L’ELETTRIFICAZIONE

In futuro le architetture dei veicoli saranno estremamente flessibili e ulteriormente sviluppate e potranno ospitare tutti i tipi di trazione: anteriore, posteriore e integrale. I singoli componenti di questa nuova tecnologia BMW eDrive si distinguono per il peso ridotto, la modulabilità e la struttura compatta. Oltre a ciò, si adattano a una struttura di progettazione modulare e flessibile e possono, quindi, essere utilizzati in molti modi diversi.