//CAR DESIGN AWARD, ECCO I FINALISTI DELL’EDIZIONE 2018

Ecco i progetti finalisti del Car Design Award 2018 in gara per le tre categorie previste dal premio: progetti di vetture di serie, concept car e miglior linguaggio di design di marchio. Le tre shortlist qui di seguito sono il frutto delle proposte dei giurati del Car Design Award. Come prevede il regolamento, per le prime due categorie sono stati presi in considerazione i progetti di vetture di produzione e di concetto presentati tra il 1° aprile 2017 e il 31 marzo 2018. Per tutte le informazioni sull’evento: http://cardesignaward.org/