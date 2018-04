//CINQUE DOMANDE A KEI KYU, EXECUTIVE DESIGN DIRECTOR DI DATSUN

4) Puoi dirci com’è composta la tua squadra di designer?

Il team che lavora per Datsun è grande e molto compatto. Apprezzo l’atmosfera informale e flessibile, non ci sono barriere tra di noi. I membri del team possono fermarsi, parlare e chattare con me in qualsiasi momento per condividere le loro idee. Se un’idea è buona, viene immediatamente inserita nel progetto. Quindi, in poche parole, il team di progettazione Datsun è veloce, diretto, spontaneo e in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti in atto in questi mercati molto variabili dove le richieste dei clienti cambiano molto spesso. Sono orgoglioso di far parte di questa grande squadra.