//PININFARINA E HK, ECCO LA SECONDA CONCEPT PER PECHINO 2018

Il nuovo Suv a quattro posti K350 si unisce alla gamma di veicoli ecologici sviluppati per Hybrid Kinetic Group, dimostrando la capacità di Pininfarina di combinare la ricerca stilistica con la sostenibilità ambientale. La concept car elettrica sarà svelata insieme alla berlina H500 al Salone dell’Auto di Pechino il 25 aprile sullo stand HK. K350 si pone come il Suv più compatto della gamma, presentando proporzioni compatte, volumi ben posizionati sulle ruote e un “corpo” robusto e atletico. Il nuovo Suv, così come la berlina H500 e la gran turismo HK GT, anch’essa esposta a Pechino, sarà dotato della tecnologia messa a punto da HK per il sistema di trazione, con batteria, motori elettrici, centralina di controllo e range extender.